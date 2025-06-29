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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области с вечера воскресенья до конца вторника объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидающегося сильного дождя, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, дождь, местами сильный, ожидается с 18:00 29 июня до 23:00 1 июля.

Кроме того, в Москве и Подмосковье прогнозируется ветер 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. В ночные часы 30 июня в отдельных районах возможны грозы.

В Гидрометцентре уточнили, что ухудшение погоды связано с выходом активного североатлантического циклона и прохождением его фронтальных разделов.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

Подмосковье Гидрометцентр Москва Московская область
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