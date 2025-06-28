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Задержанный накануне последователь Алекса Лесли арестован

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Тверской районный суд Москвы арестовал на 1 месяц 28 суток последователя блогера Алекса Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщили в суде.

Под стражу заключен Алексей Башин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Накануне сообщалось о задержании уроженца Тульской области 1993 года рождения.

Ранее стало известно о возбуждение уголовного дела о склонении к совершению изнасилования против Алекса Лесли. Как сообщили в Следственном комитете РФ (СКР), "блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера".

В пресс-службе УВД по ЦАО "Интерфаксу" сообщили, что несколько девушек обратились в отделы полиции с заявлениями о том, что на улицах Кузнецкий мост и Тверская, а также рядом со станцией метро "Театральная" неизвестные дотрагивались и пытались прижаться к ним. После совершения указанных действий неизвестные граждане убегали и скрывались среди прохожих.

Москва
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