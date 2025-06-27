В Москве задержали одного из пристававших к девушкам последователей Алекса Лесли

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Москве одного из последователей тренера по соблазнению Александра Кириллова (Алекс Лесли), подозреваемого в совершении провокационных и оскорбительных действий в отношении женщин в центре города, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения", - написала Волк в пятницу в своем телеграм-канале.

В ближайшее время задержанного передадут в следственные органы.

Ранее стало известно о возбуждение уголовного дела о склонении к совершению изнасилования против Алекса Лесли. Как сообщили в Следственном комитете РФ (СКР), "блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера".

В пресс-службе УВД по ЦАО "Интерфаксу" сообщили, что несколько девушек обратились в отделы полиции с заявлениями о том, что на улицах Кузнецкий мост и Тверская, а также рядом со станцией метро "Театральная" неизвестные дотрагивались и пытались прижаться к ним. После совершения указанных действий неизвестные граждане убегали и скрывались среди прохожих.