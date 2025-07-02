Температура в Москве вернется к нормам июля со следующего вторника

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Температура в Москве со вторника следующей недели вернется к значениям июля, столбики термометров будут стремиться к плюс 23 - плюс 25 градусам, не исключено, что температура на один день может превысить эти значения, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, после всплеска тепла в четверг-пятницу, понижения температуры в субботу-воскресенье, начиная со следующей недели, со вторника, все-таки температурный фон в Москве будет приходить постепенно в норму", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозам, как уточнил Вильфанд, температура будет "стремиться к плюс 23 - плюс 25 градусам, даже на один день температура может быть выше плюс 25 градусов". Такой прогноз будет действовать в течение всей следующей недели.

Погода в Москве будет соответствовать значениям июля, так как и ночные температуры тоже повысятся, сказал Вильфанд.

"Будет июльская погода, ночные температуры повысятся. (...) На следующей неделе устойчивый, теплый режим", - добавил он.