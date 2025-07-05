Сбой в графике движения поездов произошел на МЦД-4 и Киевском направлении

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Поезда четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) следуют с увеличенным интервалом, пригородные поезда дальнего следования Киевского направления и аэроэкспрессы идут с отклонением от графика из-за возникшего ранее задымления на станции "Москва"-"Товарная"-"Киевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 10:20 в производственном помещении на станции "Москва"-"Товарная"-"Киевская" произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано собственными силами. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В связи с этим в настоящий момент поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом. Пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования курсируют с отклонением от графика, отмечается в сообщении.

"Информация, появившаяся ранее в некоторых СМИ об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, не соответствует действительности", - пояснили в МЖД.

Позже в МЖД сообщили, что в 13:40 была восстановлена штатная работа железнодорожного оборудования, сложности в функционировании которого вызвало задымление в производственном помещении.

Московская железная дорога делает все возможное для скорейшего введения поездов в график, добавили в пресс-службе.