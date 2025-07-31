График движения поездов на МЦД-3 изменится 2-3 августа и 9-10 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) будет изменено в предстоящие и следующие выходные, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"После 22:50 02 августа до 12:00 03 августа и в тоже время с 09 на 10 августа будут увеличены интервалы движения и изменены пути отправления поездов на D3", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса в четверг.

Сокращен режим работы поездов, следующих между станциями Зеленоград-Крюково и Ипподром - последние поезда будут отправляться с конечных станций в 23:22.

На Казанском направлении на участке от станции Панки до станции Удельная поезда в обе стороны будут следовать по направлению "на Зеленоград-Крюково".

Также будут частично увеличены интервалы движения поездов: на участке от станции Быково до станции Люберцы до 1 часа, от станций Ипподром до Быково и от станции Люберцы до станции Электрозаводская - до 30 минут.

Некоторые поезда проследуют измененным маршрутом с другими остановками.

Для проезда пассажиров доступны поезда от и до Казанского вокзала, следующие по 3-му и 4-му путям с остановками Раменское, Отдых (только у некоторых поездов) и Люберцы в направлении Москвы и с остановками Люберцы, Фабричная, Раменское и Отдых (также только у части поездов) в направлении области.

На Ленинградском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 15 минут.

Изменения движения связаны с модернизацией контактной сети на станции Панки. Пассажирам рекомендовано заранее сверяться с расписанием движения, добавили в дептрансе.