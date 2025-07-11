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Ряд улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет перекрыт 12 июля

Ограничения вводятся из-за Парада исторического транспорта

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Движение будет временно ограничено 12 июля на некоторых улицах в центре и на юго-востоке Москвы из-за Парада исторического транспорта, приуроченного ко Дню Московского транспорта, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением Парада исторического транспорта будет временно закрыто движение на ряде улиц в районах Таганский и Лефортово", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

В частности, движение перекроют 12 июля с 07:00 до 19:00 на участке улицы Сергия Радонежского.

Движения также не будет 12 июля с 11:30 до 12:00 на участках Волочаевской и Красноказарменной улиц, Красноказарменной площади, Авиамоторного проезда, шоссе Энтузиастов и бульвара Энтузиастов.

Помимо этого, как сообщили в дептрансе, в субботу, 12 июля, примерно с 7:00 до 19:00 из-за проведения парада трамваи не будут ходить по улице Сергия Радонежского. Маршрут трамвая 2 в это время работать не будет.

Вместо трамваев между метро "Авиамоторная" и Храмом Сергия Радонежского департамент советует пользоваться автобусом м6, а на шоссе Энтузиастов - трамваями 12, 37, 38, 46.

В сообщении отмечается, что 12 июля с 6:45 до конца мероприятия автобусы м6, т53, 40, 125, 567 и с636 вместо улицы Сергия Радонежского временно пойдут по Большой Андроньевской улице и Рогожскому валу. Остановка у метро "Площадь Ильича" в сторону центра будет перенесена на Рогожский вал.

12 июля в День Московского транспорта впервые состоится парад ретротрамваев и автомобилей на улице Сергия Радонежского - по улице проедет колонна из 16 исторических трамваев разных поколений. Возглавит парад конка, запряженная четверкой лошадей.

Фестиваль "Ретрорейс"

В дептрансе сообщили, что с 00:01 12 июля до 10:00 14 июля участок Университетской площади будет закрыт для проезда в связи с проведением фестиваля "Ретрорейс".

Кроме того, с 00:01 11 июля до окончания мероприятия на участках Университетской площади будет запрещена парковка.

В связи с проведением фестиваля "Ретрорейс" с 12 по 14 июля также будет временно закрыто движение для транспорта в районе Раменки. Движение будет перекрыто с 00:01 12 июля до 10:00 14 июля на Университетской площади от пересечения с улицей Косыгина до пересечения с Университетским проспектом.

Будет временно запрещена парковка с 00:01 11 июля до окончания мероприятия вдоль парковочного кармана на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, а также на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

В дептрансе рекомендуют строить маршрут заранее с учетом временных изменений.

"Ретрорейс" - ежегодный масштабный городской фестиваль ретротехники, приуроченный ко Дню Московского транспорта. В 2025 году фестиваль состоится 13 июля и в четвёртый раз пройдет на Воробьёвых горах.

Лефортово Москва Таганский
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