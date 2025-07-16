В Москве в субботу 19 июля будут перекрывать улицы для спортивного фестиваля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве 19 июля будут перекрывать некоторые улицы, в том числе участки Садового кольца, в связи с проведением спортивного фестиваля "Олимпийская Москва", сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"В связи с проведением фестиваля "Олимпийская Москва" 19 июля будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах в центре", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

19 июля с 00:01 до 17:00 перекроют движение на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы и Баррикадной улице от дома 2/1, стр. 1 по Баррикадной улице до Садового кольца.

19 июля с 10:00 до 17:00 не будет движения на Садовом кольце, Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

Будет запрещена парковка 17 июля с 00:01 до окончания мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Одну полосу закроют для движения на участках Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улицах 18 июля с 00:01 до 23:59 и 20 июля с 00:01 до 06:00.

"Олимпийская Москва" - масштабный ежегодный спортивный фестиваль в честь 45-летия Олимпиады-80. На протяжении всего маршрута - по Садовому кольцу - будут расположены спортивные объекты. Участники фестиваля смогут присоединиться к тренировке с любого места и в любой удобной локации. Ожидается более 50 тысяч участников и более 200 тысяч зрителей, сообщается на сайте фестиваля.