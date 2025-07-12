Электрички на МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Электрички на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) задерживаются из-за остановки пригородного поезда на станции "Площадь трех вокзалов", сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД) в субботу.

По техническим причинам на станции "Площадь трех вокзалов" совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7477 "Апрелевка"-"Железнодорожная".

На участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота" движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек от "Железнодорожной" в сторону "Апрелевки" курсирует по укороченному маршруту до станции "Нижегородская", говорится в сообщении.