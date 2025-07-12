Движение поездов на МЦД-4 восстановлено

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) по обоим путям на участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота" восстановлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время электрички МЦД-4 в сторону "Железнодорожной" следуют без остановки на станции "Площадь трех вокзалов". Посадка/высадка пассажиров электричек в сторону "Апрелевки" на данной станции осуществляется в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для стабилизации интервала" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД.

Ранее в субботу из-за остановки пригородного поезда №7477 "Апрелевка" - "Железнодорожная" на станции "Площадь трех вокзалов" электрички следовали с увеличенным интервалом.