Пешеходный тоннель на станции "Павшино" в Подмосковье открыт после затопления

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пешеходный переход на станции "Павшино" Рижского направления и второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) открыт после затопления; посадка и высадка пассажиров на станции возобновлена, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"На станции "Павшино" Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров", - сообщается в телеграм-канале МЖД в понедельник.

На станции также возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2, отмечается в сообщении.

Ранее утром пешеходный переход затопило из-за дождя на станции "Павшино" Рижского направления и МЦД-2, тоннель был закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции не производилась.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве до конца дня.