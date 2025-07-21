Пешеходный тоннель подтоплен на станции Павшино в Подмосковье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 подтоплен пешеходный тоннель, сообщает Московская железная дорога.



В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится.



На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб. Ведётся откачка воды при помощи насосов и мотопомп.



Ранее сообщалось, что в московском регионе идет сильный дождь. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до вечера понедельника.