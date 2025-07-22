Поиск

Повышение температуры ожидается к концу недели в Москве, осадков будет меньше

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в начале текущей недели ожидаются дожди, затем прогнозируются небольшие эпизодические осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начало недели дождливое, а затем будут небольшие эпизодические дождики. Они совсем не будут мешать. Сейчас мы прошли такой пик", - сказал синоптик.

По его словам, вторник, как и минувший понедельник, будет дождливым. "Интенсивность будет совсем другая, осадки будут выпадать, но уже (будут) и разрывы в облаках, облаков будет меньше. Поэтому и температура будет повышаться", - уточнил Вильфанд, добавив, что во вторник днем температура воздуха будет 23-25 градусов.

"В среду повышение температуры - 25-27 градусов в центре Москвы. В четверг аналогичная погода. А вот в пятницу до плюс 28. В выходные столбики термометров будут стремиться к 29-30 градусам. Погода вполне теплая, нормальная", - резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Сбит второй летевший на Москву беспилотник

В московском регионе за ночь выпало до 60% месячной нормы осадков

Движение перекрыто на одной из улиц в столичном Люблино из-за провала дороги

В Москве из-за дождя временно перекрыто движение в некоторых районах

Сильный дождь в Москве продлится до середины дня

Сильный дождь в Москве продлится до середины дня

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

В воскресенье сбито 13 беспилотников на подлете к Москве

Уничтожен 11-й за день беспилотник, летевший в направлении Москвы

В "Шереметьево" отменили ограничения

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2304 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });