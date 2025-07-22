Повышение температуры ожидается к концу недели в Москве, осадков будет меньше

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в начале текущей недели ожидаются дожди, затем прогнозируются небольшие эпизодические осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начало недели дождливое, а затем будут небольшие эпизодические дождики. Они совсем не будут мешать. Сейчас мы прошли такой пик", - сказал синоптик.

По его словам, вторник, как и минувший понедельник, будет дождливым. "Интенсивность будет совсем другая, осадки будут выпадать, но уже (будут) и разрывы в облаках, облаков будет меньше. Поэтому и температура будет повышаться", - уточнил Вильфанд, добавив, что во вторник днем температура воздуха будет 23-25 градусов.

"В среду повышение температуры - 25-27 градусов в центре Москвы. В четверг аналогичная погода. А вот в пятницу до плюс 28. В выходные столбики термометров будут стремиться к 29-30 градусам. Погода вполне теплая, нормальная", - резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.