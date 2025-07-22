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Что случилось этой ночью: вторник, 22 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Несколько БПЛА сбито над промышленным предприятием в Самарской области. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, жертв и разрушений нет, во время атаки вводились ограничения мобильного интернета.

- Иран не исключает прямых переговоров с США в будущем, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, на данный момент Тегеран настроен скептически. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты ударят по Ирану снова, если потребуется.

- Российские военные в ночь на вторник перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА над Московским регионом, Брянской, Ростовской, Калужской, Самарской, Тульской, Белгородской, Курской областями и Черным морем.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников. Как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, израильские военные ворвались в помещение организации в Дейр-эль-Балахе, "заставив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону аль-Маваси (гуманитарная зона - ИФ) в условиях активного конфликта".

- Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля. К концу недели в столице ожидается повышение температуры, осадков будет меньше.

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