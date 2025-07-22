В московском метро тестируют нейросеть-диктора

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о тестировании нейроголоса в аудиосообщениях в столичном метро, пилотный проект стартовал на Сокольнической линии.

"Голоса в нейрообработке позволяют создавать оперативные аудиообъявления в едином стиле московского транспорта. После пилотного запуска технологии на Сокольнической линии примем решение о дальнейшем использовании ее в метро и за его пределами. При этом будем учитывать пожелания пассажиров", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

Ликсутов уточнил, что тестирование нейроголоса будет проходить на "красной" ветке, так как там много пересадок на Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, другие линии метро, авто и ж/д вокзалы. Здесь также располагается "Комсомольская" - станция-лидер по количеству объектов транспортной инфраструктуры, которые объявляют дикторы.

"К каждой ситуации нужно оперативно подготовить объявление. Эту задачу за считанные минуты поможет решить нейроголос. При этом нужный аудиофайл можно создать удаленно. Специалистам достаточно подготовить текст, загрузить его в программу, настроить голос - выбрать тембр, интонацию и длину пауз", - отметили в дептрансе.

Там уточнили, что искусственный интеллект обучали на реальных записях дикторов метро.

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