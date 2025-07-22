МЧС предупредило Москву о дожде и сильном ветре во вторник

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве во вторник синоптики ожидают дождь, возможно грозы и усиление ветра со скоростью при порывах до 15 метров в секунду, сообщил столичный главк МЧС со ссылкой на прогноз.

Водителям посоветовали в непогоду значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.