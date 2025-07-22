В Москве на Филевской линии метро восстановили движение между "Кунцевской" и "Пионерской"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Филевской линии метро на участке между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" движение восстановлено, сообщил столичный Департамент транспорта. Движение останавливали из-за ливня.

Между станциями "Багратионовская" и "Пионерская" движения по-прежнему нет. Там запущены компенсационные автобусы, которые останавливаются у станций метро "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская". Дептранс также рекомендует пользоваться Арбатско-Покровской линией, МЦД, Большой кольцевой линией и наземным транспортом.