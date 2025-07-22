В Москве на Филевской линии метро сбой в движении из-за дождя

На двух улицах перекрыто движение

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Филевской линии метро из-за обильных осадков из соображений безопасности остановили движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", сообщил городской Департамент транспорта.

Кроме того, из-за ливней перекрыто движение у дома 32 на Ярцевской улице (площадь Академика Петрова), и у дома 14а на Малой Филевской улице.

"Из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - предупредил Дептранс.

В начале вечера перекрывали движение на Минской улице в районе дома 2 по улице Герасима Курина, теперь движение восстановлено.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о возможном дожде, грозах и сильном ветре во второй половине дня во вторник.