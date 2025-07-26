Участок красной ветки метро от "Саларьево" до "Потапово" закроют до 28 июля

Для пассажиров запустят около 100 бесплатных автобусов КМ между закрытыми станциями

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Участок от станции "Саларьево" до станции "Потапово" Сокольнической линии столичного метро не будет работать с 26 по 28 июля из-за подготовки к открытию электродепо "Столбово", сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Это необходимо для интеграции нового электродепо "Столбово" с действующей инфраструктурой метрополитена. Оно начнет обслуживать поезда Троицкой линии (...) Ограничения пройдут преимущественно в выходные, когда людей в транспорте меньше", - пояснили в департаменте.

В дептрансе сообщили, что запустят около 100 бесплатных компенсационных автобусов КМ особо большого класса на время закрытия участка Сокольнической линии. Они будут ходить с 05:20 утра до двух часов ночи с остановками: "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" (только в сторону "Потапова"), "Новомосковская", "Потапово". Интервал движения автобусов - от одной минуты.

Помимо автобусов КМ, департамент рекомендует использовать альтернативные маршруты: Троицкую, Калужско-Рижскую линии метро, автобусы до метро "Саларьево", "Корниловская" и "Тёплый Стан", а также другие маршруты наземного транспорта.

В департаменте отметили, что автобусы МЦ2 до Миграционного центра в Сахарове пойдут с 26 по 28 июля от метро "Саларьево" вместо метро "Прокшино", а маршрут 109 временно продлевается до метро "Саларьево".

С 26 по 28 июля также изменится схема дорожного движения в новой Москве, чтобы бесплатные автобусы двигались без задержек.

В частности, появятся выделенные полосы на улице Саларьевский спуск, в боковых проездах Филатовского шоссе возле метро "Филатов Луг" и Калужского шоссе у остановки "Метро Ольховая", на участках трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе у метро "Новомосковская" и перед проспектом Куприна.

Будет ограничено движение по одной полосе в Саларьевском проезде перед улицей Саларьевская, на улице Красулинская перед улицей Саларьевская и в боковом проезде Филатовского шоссе остановки "Метро Филатов Луг". Левые повороты будут запрещены в районе дома 9 на улице Саларьевская.

Остановка и стоянка автомобилей будет запрещена на улице Саларьевский спуск возле Красулинской улицы, улице Саларьевская, съезде с Саларьевской улицы на Филатовское шоссе, в боковом проезде Филатовского шоссе у метро "Прокшино", съезде с Калужского шоссе на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, проспекте Куприна возле метро "Потапово", дублёре трассы Солнцево-Бутово-Варшавского шоссе перед съездом на улицу Александры Монаховой, а также съездах к ЖК "Дзен-кварталы".