В Москве 29-31 августа не будет движения на участке Троицкой линии метро

Поезда не будут ходить на участке между станциями "Новаторская" и "Тютчевская"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В московском метро участок между станциями "Новаторская" и "Тютчевская" Троицкой линии будет закрыт с 29 по 31 августа в связи с подготовкой к открытию нового участка "Новаторская" - "ЗИЛ", сообщил Департамент транспорта.

В Дептрансе рекомендуют пользоваться Сокольнической линией, Большой кольцевой линией, автобусами до Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также другими маршрутами наземного транспорта.