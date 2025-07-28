TikTok оштрафован на 4 млн руб. за невыполнение требований законодательства РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве признал компанию TikTok виновной в невыполнении требований законодательства РФ и оштрафовал на 4 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти).

Ранее компания TikTok неоднократно привлекалась к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.