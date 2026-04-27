TikTok и Pinterest оштрафованы на 7 и 3,5 млн рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервисы TikTok и Pinterest виновными в нарушении законодательства , передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить TikTok Pte.Ltd административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, Pinterest Inc. - 3,5 млн рублей", - сказал судья.

Сервисы признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 13.50 КоАП (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года TikTok временно запретил размещение новых роликов и прямых трансляций в России из-за закона о фейках.

