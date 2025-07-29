Жара выше 30 градусов прогнозируется в Москве до конца рабочей недели

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сильная жара прогнозируется в Москве до конца рабочей недели, температура будет превышать плюс 30 градусов, ночные температуры в центре города не буду опускаться ниже плюс 20, в выходные температура чуть понизится, пройдут небольшие дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До пятницы включительно температура будет от плюс 28 до плюс 31 градуса. Во вторник плюс 28 - плюс 30, в среду-четверг плюс 29 - плюс 31, в пятницу плюс 27 - плюс 30. Вот такой период однородной погоды. И выпущено предупреждение, что в течение рабочих дней недели опасная погода, которая так и называется - сильная жара. Температура в разных районах Москвы будет превышать 30-градусную отметку", - сказал Вильфанд.

Ночные температуры в московском регионе будут в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 градусов, в Москве в спальных районах будет около плюс 15 градусов. Такая температура позволит переносить жару более комфортно. При этом в центре Москвы температура ночью не будет опускаться ниже плюс 20, поэтому "в центре Москвы дискомфортно, будут очень тёплые ночи".

В течение рабочей недели в Москве будет антициклональная погода - будет малооблачно и много солнца, энергия которого и будет способствовать высокой температуре днем; отсутствие облаков будет влиять на ее понижение ночью.

"К выходным прогнозируется небольшое увеличение облачности, но именно небольшое. И небольшой дождь прогнозируется и в субботу, и в воскресенье. Температура понизится и будет от плюс 24 до плюс 28 градусов", - сказал Вильфанд.

Увеличение облачности приведет к тому, что в выходные ночная температура повысится - в субботу плюс 15 - плюс 20 градусов, в воскресенье до плюс 16 - плюс 21. "Очень теплые ночи, но дневные температуры менее высокие и небольшой дождь", - добавил Вильфанд.