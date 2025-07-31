Гроза ожидается в Москве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил об ожидаемой в четверг грозе.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до 20:00 в столице местами ожидается гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара прогнозируется в Москве до конца рабочей недели.

"К выходным прогнозируется небольшое увеличение облачности, но именно небольшое. И небольшой дождь прогнозируется и в субботу, и в воскресенье. Температура понизится и будет от плюс 24 до плюс 28 градусов", - сказал Вильфанд.