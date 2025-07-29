Пожар возник в строящейся многоэтажке на севере Москвы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в строящемся многоэтажном доме на севере Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Пожар произошел в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Большая Академическая, д. 85. Наблюдается сильное задымление на верхних этажах, где находятся 15 рабочих. Предпринимаются меры по их спасению", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе МЧС уточнили, что пожарные спасли из горящего здания девять человек. "Проводится спасение еще пяти человек", - отметили в ведомстве.



