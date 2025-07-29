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Около 20 рабочих спасены на пожаре в строящейся многоэтажке на севере Москвы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спасли из горящего здания на севере Москвы 19 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Спасательная операция в строящейся многоэтажке в Москве завершена успешно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что еще шесть человек на верхних этажах горящей многоэтажки находятся с сотрудниками газодымозащитной службы - угрозы жизни нет.

В ведомстве также отметили, что пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Пожар возник в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Большая Академическая, д. 85. Ранее сообщалось, что на верхних этажах здания, где наблюдается сильнее задымление, находятся рабочие, предпринимаются меры по их спасению.

МЧС РФ Москва
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