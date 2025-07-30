График движения МЦД-2 изменится 2 и 3 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) будет изменено 2 и 3 августа из-за модернизации путевой инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"2 и 3 августа будет частично ограничено сквозное движение на D2: интервалы увеличены, изменены пути отправления, укорочены маршруты. Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием", - сообщается в среду в телеграм-канале дептранса.

На Курском направлении интервалы движения будут частично увеличены. На участке от "Курской" до "Курьяново" до 4,5 часов, от "Курьяново" до "Царицыно" - до 1,5 часов.

Чтобы добраться в центр города, дептранс рекомендует следовать до "Царицыно" и пересаживаться на метро. Чтобы продолжить движение по диаметру в сторону Нахабино, рекомендуется проезжать до "Царицыно" и пересаживаться на метро, следуя до станции "Курская". Там можно пересесть на поезда D2 и продолжить движение по диаметру.

В департаменте сообщили, что на участке от "Царицыно" до "Подольска" возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут.

На рижском направлении большая часть поездов со стороны "Нахабино" будет следовать от/до "Красного Балтийца" и "Курской". Интервалы движения частично увеличатся до 40 минут.

Также столичный дептранс порекомендовал пассажиров перед поездкой уточнять расписание пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.