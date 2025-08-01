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Температура в Москве со вторника будет не выше 25 градусов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Заметные изменения погоды прогнозируются в Москве в ближайшие дни, в субботу ночью пройдет сильный дождь, температура днем понизится сразу на 5 градусов, в воскресенье и понедельник она вновь повысится, но со вторника не будет выше плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве прогнозируются заметные изменения погоды. Уже в пятницу погода будет более облачная - будет циклоническая циркуляция, поэтому будет облачно с прояснениями и местами кратковременный дождь. Температура достаточно высокая, плюс 26 - плюс 28. А вот ночь на субботу будет уже дождливая: дождь, местами сильный, он повсеместно пройдет в Москве, в Московской области. Грозовая деятельность прогнозируется и усиление ветра до 15 м/с при грозе", - сказал Вильфанд.

Днем в субботу интенсивность осадков уменьшится, прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный, может выпасть 6-8 мм осадков. Температура в субботу понизится до плюс 23 - плюс 25 градусов. Как отметил Вильфанд, по сравнению с температурой в плюс 29 - плюс 31 градус, которая была в Москве в четверг, температура понизится сразу на 5 градусов.

"В воскресенье и понедельник на непродолжительное время вернется антициклоническая циркуляция, давление повысится, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. А вот со вторника уже давление заметно понижается, и температура понижается до плюс 23 - плюс 25. А дальше с четверга еще более заметное понижение температуры на 2 градуса", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье будет плюс 26 - плюс 28, в понедельник - плюс 24 - плюс 29.

Вильфанд уточнил, что температура, которая установится в Москве на следующей неделе, будет около и на 1 градус ниже нормы.

"Ничего особенного нет, но, по сравнению с этой жаркой погодой, температурный фон будет приближаться к норме даже на 1 градус ниже нормы в последующем", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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