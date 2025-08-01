Гроза ожидается в Москве в пятницу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о ливнях и грозах, которые ожидаются в некоторых районах Москвы в пятницу и утром в субботу.

"По прогнозу синоптиков, сегодня после 11:00 и до 10:00 2 августа в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.