В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело против "дроповода"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Москве обвиняемого в скупке и перепродаже электронных средств платежей для совершения преступлений против россиян, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями московского Главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода (...) Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности", - сказала Волк журналистам в четверг.

По словам представителя МВД, один из так называемых дропов выдал правоохранительным органам сведения о том, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний следователями было возбуждено первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа).

"Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - резюмировала Волк.

В конце июля официальный представитель МВД РФ сообщала, что столичные полицейские возбудили первое уголовное дело о дропперстве в отношении жительницы Москвы, которая передала личный банковский счет в управление мошенникам. В начале августа прокуратура столицы направила это дело в суд.

