Прокуратура Москвы направила в суд первое уголовное дело в отношении дроппера

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело женщины, передавшей данные своего банковского счета мошенникам, сообщает столичное надзорное ведомство в пятницу.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в прокуратуре.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и его интересах такого лица).

Как рассказали в прокуратуре, обвиняемая из-за материальных трудностей, имеющихся долгов и кредитов, нашла в интернете подработку.

"По указанию злоумышленников она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла в одном из банков счет ИП с дистанционным обслуживанием, указав данные своего паспорта, оставив свой телефонный номер и электронную почту", - сказали в ведомстве.

В действительности она счетом пользоваться не намеревалась и 7 июля передала неустановленным лицам логин и пароль для доступа к счету.

"Злоумышленники использовали счет для зачисления денежных средств, полученных преступным путем. При этом обвиняемая оформила услугу "самоинкассации" и пересылала им смс банка с кодами подтверждения расходных операций", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что мошенники "обладая неправомерным доступом к счету, осуществили по нему незаконные операции по перечислению денежных средств на сумму более 10 миллионов рублей, ранее полученных преступным путем".

Вину женщина полностью признала, показав, что за открытие счета ей обещали заплатить 25 тыс. рублей, 5 из которых перечислили.

Это первое дело о дропперстве, ранее о его возбуждении сообщала представитель МВД Ирина Волк.

Закон о дропперах вступил в силу в России 5 июля. Документ устанавливает уголовную ответственность для подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег. Максимальное наказание за дропперские преступления предполагает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.