В Москве начали снимать ограничения движения после спортивного соревнования

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы открывают после проведения спортивного соревнования "Лига Триатлона & Ironstar Москва 226", сообщили в столичном департаменте транспорта в воскресенье.

"Движение открыто: на улице Нижние Мневники; на проспекте Маршала Жукова; на Звенигородском шоссе до улицы 1905 года; на улице 1905 года; на Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей набережных", - сообщается в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено 10 августа из-за спортивного фестиваля.