Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено 10 августа из-за спортивного фестиваля

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном перекрытии движения на некоторых улицах и набережных в центре Москвы в воскресенье, 10 августа, из-за спортивного соревнования "Лига триатлона & Ironstar Москва 226".

В частности, движение будет закрыто в период с 06:00 до 23:30 на улицах Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года; на мостах Карамышевский, Малый Устьинский, Астаховский; на проспекте Маршала Жукова и на Звенигородском шоссе.

Кроме того, не будет движения на набережных: Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Академика Туполева.

Движение будет ограничено также на Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Устьинской набережных.

На участках временных перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Помимо этого, 10 августа с 07:30 до 19:30 будут закрыты три полосы на Госпитальном мосту.

10 августа с 05:30 до конца мероприятия поменяются маршруты наземного транспорта в центре и на набережных Москвы-реки.

