Число оформленных в июле ипотек в Москве упало на 15% год к году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число оформленных в Москве в июле жилищных кредитов снизилось на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В июле 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 137 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. (...) В годовом выражении зафиксировано снижение на 15,2% к июлю 2024 года (11 948)", - говорится в сообщении.

По сравнению с июнем число оформленных ипотек выросло на 17,4%, до 8,6 тыс. Всего за семь месяцев в столице зарегистрировали 68,6 тыс. таких кредитов. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



