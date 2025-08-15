В Москве увеличили срок аренды земли для постройки высотных деловых зданий

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Правительство Москвы решило увеличить максимальный срок аренды земельных участков для возведения высотных деловых зданий, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса.

"Раньше срок реализации проектов регулировался только исходя из суммарной поэтажной площади объектов и составлял от трех до восьми лет. Теперь продолжительность аренды участков для возведения административно-деловых зданий высотой более 300 м увеличена до девяти лет", - заявил заммэра города Владимир Ефимов.

Поправки внесены в постановление правительства Москвы от 25 апреля 2006 года № 273-ПП и постановление от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП. Изменения касаются как сроков аренды земли, так и сроков исполнения обязательств по созданию таких мест приложения труда при реализации инвестиционных проектов.