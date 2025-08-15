Поиск

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На портале проекта "Активный гражданин" стартовало голосование о выборе будущего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате, москвичам предлагают выбрать одну из трех концепций - один вариант предполагает демонтаж и замену дома-книжки на современный проект, два других - сохранить здание и встроить его в новую архитектурную доминанту.

"Комплекс зданий Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) ждет новая глава (…) Архитекторы разработали три концепции. Само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, поэтому были предложены как варианты, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, так и варианты с сохранением", - говорится в сообщении, размещенном на портале "Активный гражданин" в разделе с голосованием.

В нем отмечается, что дом-книжка станет "полноценным социокультурным кластером с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами". Предполагается создать там около 7 тыс. рабочих мест.

В голосовании отмечается, что москвичи смогут выбрать одну из трех концепций, которые предлагают разные сочетания объемов новой и исторической застройки, а также разные конфигурации для развития прилегающей территории.

Первая концепция предполагает сохранение облика привычной горожанам "книжки", который будет дополнен новым зданием, напоминающим свиток. Отмечается, что "комплекс зданий станет новой архитектурной доминантой района, отражающей облик современной Москвы". В нем будут размещены административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства.

Вторая концепция включает в себя три высотных корпуса. В современных небоскребах также сохраняются линии и формы, напоминающие исторический облик здания. "Такое переосмысление привычной формы отражает, с одной стороны, преемственность традиций и культуры, с другой — развитие и совершенствование", - отметили в сообщении.

Третья концепция предполагает сохранение общей логики застройки, где здание останется главным композиционным центром района, но теперь оно будет построено по современным технологиям.

На портале предлагается выбрать один из четырех вариантов ответа: либо выбрать одну из трех концепций, либо оставить решение о судьбе дома-книжки профессионалам. На текущий момент в голосовании приняли участие более 5 тыс. человек. Лидирует концепция, которая предлагает сохранить здание и построить около него новое здание (более 40%).

СЭВ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

До девяти выросло число сбитых за сутки БПЛА, летевших на Москву

Военная операция на Украине

Сбит седьмой за сутки БПЛА, летевший на Москву

Число нейтрализованных БПЛА, летевших на Москву, достигло шести

Ливень с грозой и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в понедельник

Два человека погибли в Москве при столкновении мотоцикла и электровелосипеда

На подлете к Москве ликвидирован третий за день дрон

Аэропорт "Домодедово" временно приостановил работу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });