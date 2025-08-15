Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На портале проекта "Активный гражданин" стартовало голосование о выборе будущего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате, москвичам предлагают выбрать одну из трех концепций - один вариант предполагает демонтаж и замену дома-книжки на современный проект, два других - сохранить здание и встроить его в новую архитектурную доминанту.

"Комплекс зданий Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) ждет новая глава (…) Архитекторы разработали три концепции. Само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, поэтому были предложены как варианты, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, так и варианты с сохранением", - говорится в сообщении, размещенном на портале "Активный гражданин" в разделе с голосованием.

В нем отмечается, что дом-книжка станет "полноценным социокультурным кластером с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами". Предполагается создать там около 7 тыс. рабочих мест.

В голосовании отмечается, что москвичи смогут выбрать одну из трех концепций, которые предлагают разные сочетания объемов новой и исторической застройки, а также разные конфигурации для развития прилегающей территории.

Первая концепция предполагает сохранение облика привычной горожанам "книжки", который будет дополнен новым зданием, напоминающим свиток. Отмечается, что "комплекс зданий станет новой архитектурной доминантой района, отражающей облик современной Москвы". В нем будут размещены административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства.

Вторая концепция включает в себя три высотных корпуса. В современных небоскребах также сохраняются линии и формы, напоминающие исторический облик здания. "Такое переосмысление привычной формы отражает, с одной стороны, преемственность традиций и культуры, с другой — развитие и совершенствование", - отметили в сообщении.

Третья концепция предполагает сохранение общей логики застройки, где здание останется главным композиционным центром района, но теперь оно будет построено по современным технологиям.

На портале предлагается выбрать один из четырех вариантов ответа: либо выбрать одну из трех концепций, либо оставить решение о судьбе дома-книжки профессионалам. На текущий момент в голосовании приняли участие более 5 тыс. человек. Лидирует концепция, которая предлагает сохранить здание и построить около него новое здание (более 40%).