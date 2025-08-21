От станций метро и МЦД внутри МКАД запустят 170 новых маршрутов автобусов в Подмосковье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие четыре года от станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) внутри МКАД планируют запустить 170 новых автобусных маршрутов в ближайшее Подмосковье, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.

Новые маршруты заменят действующие пригородных. По этим маршрутам запустят более полутора тысяч автобусов российского производства, оборудованных по московским стандартам, сообщил заммэра. Вдоль маршрутов постепенно обновят остановочные павильоны, введут выделенные полосы, спроектируют новые и модернизируют существующие транспортно-пересадочные узлы.

Планируется запускать по несколько маршрутов в месяц, чтобы пассажирам было легче привыкнуть к изменениям; разработать обновленную тарифную сетку под пригородные маршруты, а также удобное и понятное расписание; более 30% маршрутов перевести на более вместительный класс автобусов.

Помимо этого, планируется выпустить автобусы в специальной пригородной комплектации на некоторые маршруты; сохранить привычные номера маршрутов, добавив цифру "1" в начало номера; а также перераспределить освободившийся состав областного перевозчика на маршруты до ближайших станций МЦД на территории Московской области, сообщили в Дептрансе.

Все это делается в рамках проекта по интеграции смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем в систему Московского транспорта.