В МЦД могут интегрировать 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Московские власти рассмотрят возможность интеграции 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в систему Московских центральных диаметров, работа по интеграции этих направлений продолжается, сообщил журналистам первый замруководителя городского Департамента транспорта Гамид Булатов.

"Мы над этим проектом работаем. (...) У нас эти планы есть, мы однозначно будем интегрировать Ярославское и Павелецкое (направления) в систему МЦД, но делать это просто этапно. И в какой-то перспективе трех-пяти лет точно мы это будем реализовать", - сказал Булатов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Проект (...) гораздо более сложный, нежели (это было при) предыдущих диаметрах. (...) Соединение может пройти только по центру города, это в подземном исполнении достаточно сложно, прежде всего с инженерной точки зрения, проект, потому что масса коммуникаций, масса пересечений с действующей тоннелевой инфраструктурой", - объяснил он, добавив, что требуется подземное исполнение и интеграция с несколькими станциями и линиями метро.

Конкретные сроки реализации зависят от исследовательских, проектных работ и тех решений, которые будут выбраны.

"Ярославское и Павелецкое направления однозначно мы будем развивать. В Ярославском направлении мы уже в ближайшее время начнем обновление подвижного состава. И до 2028-2030 годов мы полностью обновим там поезда", - сообщил Булатов.

Он добавил, что на Павелецком обновление поездов начнутся "чуть позже", но тоже планируется. По его словам, планируется также благоустройство станций, и тарифные, и другие решения, которые были приняты уже по предыдущим диаметрам.

Согласно презентации, которую Булатов представил на круглом столе "Опыт Москвы в развитии метро - инфраструктура и подвижной состав", на конец 2030 года (...) будет рассмотрена интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в тарифную зону МЦД.