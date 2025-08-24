Поиск

Пожарные в ходе проверки не обнаружили признаков возгорания в ЦДМ в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Признаков пожара в Центральном детском мире (ЦДМ) на Лубянке не обнаружено, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье.

"По результатам проверки признаков загорания не обнаружено", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что в связи с происшествием ограничено движение на Лубянской площади. Автомобилистам рекомендовали выбирать маршруты объезда.

Позже в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили о перекрытии съезда с Театрального проезда.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в результате происшествия в ЦДМ на Лубянке пострадали три человека: двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте.

