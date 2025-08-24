Поиск

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

Фото: Елена Мельникова/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в Центральном детском мире (ЦДМ) в Москве на Лубянке, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье.

"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Проведена эвакуация до прибытия пожарных", - говорится в сообщении.

Позднее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что три человека пострадали в результате возгорания в ЦДМ.

"На третьем этаже Центрального детского магазина произошло происшествие. Пострадали три человека. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

Москва ЦДМ
