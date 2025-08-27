Поиск

В Москве в районе Патриарших построят дом с тремя разными фасадами

В Sminex заявили, что "на месте новоделов 90-х появится знаковый дом"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Москомархитектура выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения для дома в районе Патриарших прудов в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Авторы проекта придумали для нового дома трехчастную композицию фасада с целью сохранить сложившийся масштаб исторической застройки, его камерность. Каждая из частей имеет индивидуальный художественный образ, как будто дом построен разными архитекторами в разные эпохи, что вполне отвечает характеру локации. При этом здание выглядит современно", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом высотой 8-9 этажей будет построен по адресу: Большой Палашевский переулок, владения 11, 13, 15. У него будет три разных фасада: со стеклянными полуколоннами, из натурального камня с развивающейся кверху волнообразной пластикой балконов и белый глянцевый с консольными террасами.

Девелопером проекта выступает компания Sminex. Архитектурную концепцию дома разработало бюро ADM.

"Для выбора концепции дома в Большом Палашевском переулке мы провели конкурс среди ведущих архитектурных бюро страны. На месте новоделов 90-х появится знаковый дом. Также здесь мы создадим зеленый внутренний двор, паркинг, пространства для детей, спорта и отдыха", - заявила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

