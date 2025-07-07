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Мэрия Москвы не планирует устанавливать шумомеры у Патриарших прудов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Информация об установке первых шумомеров в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды в Москве не соответствует действительности, сообщил на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в мэрию поступило много обращений граждан, особенно местных жителей, в связи с шумом машин и мотоциклов с переделанной выхлопной системой. По словам чиновника, для установки шумомеров необходимо принять изменения в федеральном законодательстве, которые позволят администрировать такие нарушения.

"Поэтому еще предстоит большая работа, чтобы это сделать. (...) Этой работой специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут активно заниматься", - добавил заммэра.

Он заявил, что не может сказать про сроки установки в Москве таких комплексов. "Я, к сожалению, пока сказать не могу. Это связано с мнением большого количества федеральных ведомств, наших законодателей (...). Надеюсь, что коллеги поддерживают такие вещи", - сказал Ликсутов.

Как уточнили в Дептрансе, в будущем в Москве появится новый комплекс фотовидеофиксации "Эфир", который способен измерять уровень шума на дорогах и сможет бороться с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами. Там напомнили, что специалисты ЦОДД испытывали его с 2021 года и проводили исследования для определения критичного уровня шума, в январе комплекс прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте.

Законопроект об изменениях в КоАП, который инициировала Мосгордума, находится на рассмотрении Госдумы, он передаст полномочия по контролю за уровнем шума с федерального на региональный уровень. До внесения изменений в законодательство камера будет использоваться для мониторинга. Специалисты ЦОДД продолжат тестировать работу комплекса и подбирать оптимальные места для его установки, где измерение уровня шума наиболее актуально, пояснили в дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация, что первые шумомеры установят в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды.

Дептранс Максим Ликсутов Мосгордума Росстандарт ЦОДД Москва Патриаршие пруды
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