В Москве определен победитель торгов по продаже БЦ "Белая площадь"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве завершились торги по продаже бизнес-центра (БЦ) "Белая площадь" на Лесной улице в столице, проводившиеся в рамках банкротства ООО "КВАРТАЛ 674-675", объект приобрела компания МБП, сообщает сайт торговой площадки МЭТС.

"Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов общество с ограниченной ответственностью "МБП" (...), который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное по сравнению с другими участниками предложение о цене имущества должника в размере 46 467 790 425 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов", - говорится в опубликованном протоколе о результатах торгов.

В лот в числе прочего вошли здания и земельные участки БЦ "Белая площадь". В частности, речь идет о коммерческо-деловом центре с комплексом предприятий торгово-бытового назначения и подземной автостоянкой (блок "В" и "С" с подземной автостоянкой под блоками "Б" и "С") 51637,5 кв.м по адресу улица Лесная, дом 5. Также продано нежилое здание площадью 45 066 кв.м по улице Бутырский Вал, дом 10, права аренды земельных участков и движимое имущество.

Ранее Федеральная налоговая служба подала заявление о признании компании "КВАРТАЛ 674-675" банкротом. Общая задолженность перед ФНС превышает 567 млн рублей. Названная недвижимость и права аренды участков находится в залоге у Сбербанка, следует из карточки лота.

Начальная цена лота составляла 61 957 053 900 рублей и снижалась каждые три дня. На момент подачи заявки от ООО "МБП" она составляла вышеупомянутые 46 467 790 425 рублей.

