Торги по продаже БЦ "Белая площадь" в Москве назначены на 24 декабря

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Торги по продаже бизнес-центра "Белая площадь" у метро Белорусская в Москве, которые проводятся в рамках банкротства ООО "КВАРТАЛ 674-675", назначены на 24 декабря, следует из данных в системе "СПАРК-Интерфакс".

"Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2024 (...) ООО "КВАРТАЛ 674-675" (...) признано банкротом, открыто конкурсное производство. (...) Начало проведения торгов - 13:00 24.12.2024, подведение результатов торгов - 24.12.2024 17:00", - говорится в системе.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 декабря. Начальная стоимость лота составляет 68,8 млрд рублей (без НДС).

Ранее ряд СМИ сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о признании компании "КВАРТАЛ 674-675" банкротом. Ее общая задолженность перед ФНС превышает 567 млн рублей.

Часть имущества находится в залоге у Сбербанка, так как долг перед банком составляет 48,1 млрд рублей. Это здание (блок "В" и "С" с подземной автостоянкой под блоками "Б" и "С") площадью 51,6 тыс. кв.м, здание площадью 45 тыс. кв.м, право аренды земельного участка на 49 лет площадью 5,6 тыс. кв.м, право аренды участка до 2062 года площадью более 4,2 тыс. кв.м, а также другое движимое имущество.