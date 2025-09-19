Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщает об интенсивном движении, средняя скорость потока на дорогах столицы составляет 27 км/ч, по данным Центра организации дорожного движения и сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах оцениваются в семь баллов.

"Интенсивное движение сейчас на: внешней стороне МКАД в районе улицы Профсоюзная, ТТК в улицы Сущевский Вал в оба направления, Ленинградском шоссе в оба направления", - сказано в сообщении.

На дорожную обстановку влияют сокращенный рабочий день, ремонтные работы на дороге и мелкие дорожно-транспортные происшествия.