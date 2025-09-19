В Москве на Воздвиженке столкнулись электросамокат и электробус

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В центре Москвы водитель электросамоката не справился с управлением, выехал на проезжую часть и столкнулся в электробусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 16:04 на улице Воздвиженка, в районе дома 9, произошло ДТП с участием электросамоката и электробуса маршрута м2. По предварительной информации водитель электросамоката не справился с управлением и выехал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате пострадал водитель электросамоката, ему оказывается медицинская помощь. В электробусе пострадавших нет.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.