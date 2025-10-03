Поиск

Иностранный турпоток в Москву в первом полугодии вырос на 10%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Москву в первом полугодии 2025 года посетило 500 тысяч иностранных туристов из дальнего зарубежья, это на 10% больше, чем годом ранее, сообщили в Мостуризме.

"На первом месте по количеству гостей - Китай. Индия обогнала Турцию и поднялась на второе место. Кроме того, в первую пятерку стран вошли Вьетнам и Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

В Москву приезжали также туристы из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и с Кубы.

"Отдельные государства показывают стремительный рост не только по сравнению с прошлогодним периодом, но и с 2019, когда был достигнут пик иностранного турпотока. Например, из Саудовской Аравии в столицу приехало в 1,3 раза больше гостей, чем за аналогичный период 2024-го. А по сравнению с 2019 годом турпоток вырос почти в 10 раз", - говорится в сообщении.

По данным Мостуризма, число туристов из Индии выросло в 1,4 раза, турпоток восстановился на 96% по сравнению с 2019 годом. Из Вьетнама за последние шесть месяцев прибыло в 1,2 раза больше гостей, восстановление турпотока - 62%.

По данным Росстата, которые приводит комитет, за первые семь месяцев 2025 года в московские гостиницы заселилось на 14% больше иностранцев, чем за тот же период годом ранее. Летом 94% бронирований номеров в качественных отелях иностранными туристами пришлось на граждан стран дальнего зарубежья. Из них 53% забронировали туристы из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана.

