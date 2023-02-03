В Москве запущена туристическая карта Moscow CityPass Express

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по туризму Москвы запустил туристическую карту Moscow CityPass Express, карта позволяет в течение месяца посещать популярные достопримечательности Москвы со скидкой до 15%.

Как поясняет пресс-служба Мостуризма, карта действует в течение 30 дней с момента первого использования и имеет фиксированную стоимость 5100 рублей – это на 15% меньше, чем если покупать все билеты по отдельности. Кроме того, обладатели Moscow CityPass Express получат право приоритетного прохода в кассы музеев. Вместе с абонементом каждый турист получит буклет с расписанием всех экскурсий, указанием адресов и времени работы объектов.

Владельцы карты смогут побывать на обзорной экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, в парке "Зарядье" и на стадионе "Лужники", а также посетить столичные музеи ГМИИ им. Пушкина, музей архитектуры им. Щусева и Еврейский музей и центр толерантности. Также обладатели карты смогут прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах и полюбоваться Москвой с высоты смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel.

В Мостуризме уточняют, что оплатить CityPass Express можно с помощью цифрового туристического сервиса RUSSPASS или на сайте партнера проекта - CityPass. Получить карту можно будет в кассах Музея советских игровых автоматов по адресу ул. Рождественка, 12. При посещении включенных в программу объектов карту нужно иметь при себе.