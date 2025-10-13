Сезон развода караулов Президентского полка в Кремле завершится 18 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта московского Кремля (СКМК) ФСО России состоится 18 октября на Соборной площади Кремля.

"18 октября 2025 года в 12:00 на Соборной площади московского Кремля пройдет заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов президентского полка СКМК ФСО России", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.