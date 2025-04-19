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В Кремле стартует церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка начнется в полдень в субботу на Соборной площади Кремля, сообщила ФСО России.

Это будет двадцать первый по счету сезон церемониальных разводов караулов. В прошлом году первая церемония прошла 1 июня.

Развод пеших и конных караулов - красочное представление, которое проводится в Кремле уже много лет подряд.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра.

В церемонии задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.

ФСО Президентский полок Кремль Соборная площадь
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